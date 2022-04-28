Відбувся черговий обмін полоненими: з російського полону звільнили 45 українців
28 квітня 2022 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:Ірина Верещук у телеграмі
Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалось звільнити 45 українців.
Серед тих, кого обміняли, є 13 українських офіцерів. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
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Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 поранені,
– каже вона.
За словами віцепрем'єрки, серед звільнених також є 12 цивільних українців.
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