Відбувся черговий обмін полоненими: з російського полону звільнили 45 українців

28 квітня 2022 , 18:04
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Ірина Верещук у телеграмі

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалось звільнити 45 українців.

Серед тих, кого обміняли, є 13 українських офіцерів. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

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Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 поранені,
– каже вона.

За словами віцепрем'єрки, серед звільнених також є 12 цивільних українців.

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Автор: Оксана Княжик