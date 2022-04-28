Відбувся черговий обмін полоненими: з російського полону звільнили 45 українців

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалось звільнити 45 українців.

Серед тих, кого обміняли, є 13 українських офіцерів. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

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Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 поранені,

– каже вона.

За словами віцепрем'єрки, серед звільнених також є 12 цивільних українців.

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