Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повертає додому 19 людей, з яких 10 військових

Черговий обмін полоненими відбувся 21 квітня. Додому повертають 19 людей, з яких 10 військових та 9 цивільних. Серед них є поранені.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що з 10 військових двоє – офіцери.

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Серед звільнених є поранені

Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації,

– наголосила Верещук.

Віцепрем'єрка подякувала президентові Зеленському за залученість до процесу.

Попередній обмін полоненими відбувся два дні тому

Зазначимо, що 5-ий обмін полоненими відбувся 19 квітня. Додому вдалось повернути 76 людей. 60 з них – військові, решта – цивільні. Ще один обмін провели 14 квітня, тоді Україна повернула 30 своїх громадян.

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