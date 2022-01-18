Відчуваємо відповідальність, – Шольц хоче зберегти транзит газу через Україну
18 січня 2022 , 17:04Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Німеччина заявила про необхідність продовжити газовий транзит через Україну. У ФРН вважають, що несуть відповідальність за це.
Канцлер Олаф Шольц 18 січня провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Зрозуміло, що ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб газовий транзит через Україну продовжувався,
– сказав Шольц.
Також він вкотре підкреслив, що порушення територіального суверенітету України матиме "високу ціну".
Що відомо про транзит газу через Україну
- Російський "Газпром" не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну в січні 2022 року. Компанія замовила лише 21,6% запропонованих потужностей з прокачування через Польщу.
- Очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо продовження контракту на транзит газу. Мовиться про термін тривалістю у 15 років.
- Російський "Газпром" з початку 2022 року знизив транзит газу через Україну до Словаччини у 3 рази.
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