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Відень чи Гельсінкі: стало відомо, де і коли відбудеться зустріч Путіна та Трампа

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Про зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна офіційно домовились, а от деталі узгоджували в Москві. Туди спеціально приїхав радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Дональд Трамп та Володимир Путін для рандеву, за даними ЗМІ, обрали нейтральну територію – Відень. Зустріч на найвищому рівні готує радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

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Теми майбутніх перемовин обговорювали за зачиненими дверима у Москві. І про що сторони домовилися – поки не відомо. Перед розмовою Путін наголосив, що готовий до відновлення відносин між Росією та США. Представник Вашингтону запевнив, що Трамп також готовий до діалогу.

А у Держдепі США вже заявили, що ситуація в Україні та бойові дії в Сирії є головними темами майбутньої зустрічі. В цьому контексті найбільша інтрига зберігається щодо санкцій проти Росії. У ЗМІ пишуть, що Путін може схиляти Трампа тимчасово зупинити обмежувальні заходи. Та експерти кажуть, що досягнути цього так просто главі Кремля не вдасться.

Тим часом сам Дональд Трамп наполягає на тому, аби Росію повернули до складу "Великої вісімки". Про це він заявив раніше цього місяця на саміті G7 у Квебеці. Мовляв, так з Москвою буде легше домовлятися. Та експерти кажуть – цього найближчим часом не буде.

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Експерти зазначають, що зараз до нашої держави буде прикуто все більше уваги як з боку американців, так і росіян. Все це через вибори президента, які відбудуться вже наступного року. В цьому контексті вирішення ситуації на Донбасі, яке фактично зайшло в глухий кут, може отримати новий імпульс після особистої зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Та чи буде він вигідний для України - поки залишається під питанням.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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