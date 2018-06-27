Вена или Хельсинки: стало известно, где и когда состоится встреча Путина и Трампа

О встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина официально договорились, а вот детали согласовывали в Москве. Туда специально приехал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Дональд Трамп и Владимир Путин для рандеву, по данным СМИ, выбрали нейтральную территорию – Вена. Встречу на высшем уровне готовит советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

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Темы будущих переговоров обсуждали за закрытыми дверями в Москве. И о чем стороны договорились – пока не известно. Перед разговором Путин подчеркнул, что готов к возобновлению отношений между Россией и США. Представитель Вашингтона заверил, что Трамп также готов к диалогу.

А в Госдепе США уже заявили, что ситуация в Украине и боевые действия в Сирии являются главными темами предстоящей встречи. В этом контексте большая интрига сохраняется относительно санкций против России. В СМИ пишут, что Путин может склонять Трампа временно остановить ограничительные меры. Но эксперты говорят, что достичь этого так просто главе Кремля не удастся.

Между тем сам Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Россию вернули в состав "Большой восьмерки". Об этом он заявил ранее в этом месяце на саммите G7 в Квебеке. Мол, так с Москвой будет легче договариваться. Но эксперты говорят – этого в ближайшее время не будет.

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Эксперты отмечают, что сейчас к нашей стране будет приковано все больше внимания как со стороны американцев, так и россиян. Все это из-за выборов президента, которые состоятся в следующем году. В этом контексте решения ситуации на Донбассе, которое фактически зашло в тупик, может получить новый импульс после личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. И будет ли он выгоден для Украины – пока остается под вопросом.