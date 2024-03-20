Вибуху на військовій базі у Придністров'ї не було: у Молдові викрили брехню росіян

Кілька днів тому Росія заявила про атаку безпілотником військової бази у Тирасполі, поширивши кадри і відео з місця інциденту. Водночас у Молдові встановили, що Москва вкотре змушує світ з'їсти свій фейк.

Так, опубліковане відео, на якому FPV-дрон нібито влучає у гелікоптер Мі-8, виявилося звичайним відеомонтажем. Про це зазначив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос.

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Це ворожа ІПСО

За словами Єфроса, заяви російських пропагандистів про "приліт" у невизнаному Придністров'ї є частиною дезінформаційної кампанії, покликаної спричинити паніку, страх, та почуття невпененості у громадян.

"Це монтаж, вибуху не було абсолютно", – наголосив посадовець.

Слід зауважити, що OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу також детально розібрали фото і відео вибуху. Вони запевнили, що фото відретушували, а дрон, який начебто, поцілив у гелікоптер, просто "домалювали".

Фахівці вказали на цікаву деталь. Перед ударом FPV-дрон зникає, лопаті гвинта не рухаються після вибуху, а опісля – під гелікоптером можна побачити спалах пального.

"Приліт" по військовій базі у Тирасполі: що відомо

17 березня 2024 року так зване Міністерство держбезпеки Придністровʼя заявило про атаку на військову базу в Тирасполі. Як доказ вони показали згорілий вертоліт. Ексголова Верховної ради Придністров'я Олександр Щерба заявив, що інцидент нібито має "українські відбитки". ;

У ГУР назвали цей випадок російською провокацією.

Нагадаємо, 28 лютого у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів зібралися на з'їзд. Вони звернулися до Росії із проханням захистити регіон від тиску з боку Молдови.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що Москва посилить свої ІПСО проти Молдови перед початком переговорів країни про вступ до ЄС і президентських виборів у Молдові. Причому окупанти, ймовірно, будуть діяти за "українським сценарієм". Так, й березня на дипломатичному форумі в Анталії голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що, мовляв, дії Кишинева нагадують політику Києва у 2014 року. За його словами, Молдова дискримінує російськомовних. Лавров звинуватив молдовський уряд у тому, що той нібито застосовує "економічний тиск" на Придністров’я, а також блокує переговорний процес.