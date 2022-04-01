На відео добре видно, що це не Мі-24, – військовий експерт про удар по нафтобазі в Бєлгороді

Російська сторона знову поширює фейки про те, нібито нафтобазу у Бєлгороді атакували українські вертольоти. Хоча на кадрах чітко видно, що там не було нашої авіації.

Українців у Бєлгороді не було

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Він наголосив, що на відео це помітно.

До слова У Бєлгороді паніка, – у МВС відповіли на фейки Росії про "авіаудар по нафтобазі"

У російських соціальних мережах опублікували відео, на якому, як вони заявляють, нібито пролітає вертоліт Мі-24 українських військ над селищами Майський та Ріпне на малій висоті після того, як атакували нафтобазу у Бєлгороді. У Міноборони РФ кажуть те саме.

Як наголосив експерт, це ні в якому разі не могли б бути українські Збройні Сили. Річ у тім, що ми не перетинаємо кордони, не завдаємо ударів по території Росії.

На відео чітко видно, що це не Мі-24. У нього немає хвостової балки з хвостовим гвинтом. Хвіст короткий, тож це може бути тільки російські К-50 або К-52. У нас таких взагалі немає на озброєнні,

– наголосив Жданов.

Юридично, за його словами, у нас станом на сьогодні немає стану війни. Тому будь-які спроби завдати удару по Росії можуть оцінювати як агресію з боку України.

Тим паче, долетіти до Бєлгорода і бути непоміченими їхніми ППО і діяти в містах – зараз фізично неможливо.

Літаки, які пролітали перед атакою нафтобази: дивіться відео