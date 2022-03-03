Відео моменту і перших хвилин після вибуху в Чернігові
Російські війська завдали удару по житлових будинках Чернігова. З'явилося відео моменту і перших хвилин після вибуху.
Держава-агресорка продовжує цинічно обстрілювати українські міста. Ворог гатить по житлових будинках.
До теми Російські війська нанесли удар по житлових будинках Чернігова
Росія вгатила по будинках Чернігова
В обід 3 березня під удар потрапив і Чернігів. У мережі оприлюднили відео як самого моменту вибуху, так і зняте через кілька хвилин після атаки росіян. З оприлюднених роликів видно, що удар завдав місту колосальних руйнувань.
Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що ворог пошкодив чимало багатоквартирних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. На місці працюють рятувальники.
Росіяни завдали удару по будинках Чернігова: дивіться відео (18+)
(Увага: містить нецензурну лексику)
Перші хвилини після удару по будинках Чернігова: дивіться відео (18+)
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!