Від потужності відірвало каналізаційний люк: відео моменту вибуху автобуса у Воронежі

У Росії 12 серпня вибухнув автобус з пасажирами. Момент потрапив на камеру відеореєстратора, яка тріснула від ударної хвилі.

Газових балонів не було

Автобус пройшов технічний огляд лише цього місяця. Газового обладнання у ньому не було.

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На кадрах вибуху видно велику кількість диму. Це нібито не характерно для вибуху газу і властиво лише певним речовинам. За словами фахівців, судячи з руйнувань, вибухова хвиля пішла вгору, розірвавши стіни і дах.

Дивіться момент вибуху автобуса у Воронежі:

У Воронежі вибухнув автобус з пасажирами: відео

Після вибуху частина пасажирів одразу вибігла з салону, а решта – почала виходити за кілька секунд. На місце події збіглися перехожі. Вони допомагали постраждалим вийти зі зруйнованого громадського транспорту.

Один з очевидців розповів телеграм-каналу Mash, що бачив, як вгорі пролетів каналізаційний люк, який відлетів після вибуху.

Дивіться кадри з дрона:

За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальну справу. У Воронеж вирушили криміналісти з Москви, пише "Раньше всех. Ну почти".

Одна постраждала померла в лікарні

Прокуратура встановила, що на момент вибуху в автобусі перебували 35 пасажирів. Травм зазнали 13 з них. Одній жінці ампутували ноги. Згодом стало відомо, що вона померла у реанімації.

До речі, раніше заступник керівника Центру медицини катастроф казав, що постраждалих – 14, а 2 з них перебувають у важкому стані.

Вибух стався після того, як автобус лише рушив з зупинки. На місце події приїхали експерти-криміналісти ФСБ. Уламки автобуса досліджують на сліди вибухових речовин.