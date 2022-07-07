Піднімемо і в Криму, і на окупованих територіях: відео підняття прапора на Зміїному

7 липня 2022 , 21:01
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Джерело:

Асоціасія захисників "Азовсталі"

Українські захисники підняли державний прапор на острові Зміїний і пообіцяли це зробити і на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Криму.

Більше, ніж просто символ, – ОП про повернення прапора на Зміїний

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що повернення українського прапора на острів Зміїний – більше, ніж просто символ.  

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Понад 4 місяці тому капітан російського крейсера "Москва" запропонував українським захисникам скласти зброю та прийняти поразку. І? А далі все сталося так, як і має бути з російською ордою. 4 місяці по тому немає ані крейсера "Москва", ані капітана. Над легендарним островом же знову майорить український прапор,
– зазначив Подоляк. 

Встановлюючи державний прапор 7 липня на острові Зміїний, українські герої пообіцяли підняти прапор і на інших тимчасово окупованих територіях України, а також вигукнули "Слава захисникам "Азовсталі".

В ОП також спростували пропагандистські фейки про начебто "знищення" українських воїнів, які проганяли російських окупантів. 

Все, що змогло зробити російське міноборони, щоб заглушити крик диванних підрозділів російських окупантів – виплюнути фейк про "знищення" нашої групи літаками ВКС росія. Звісно, це частина того ж списку "перемог", як і тричі "знищена" авіація, системи ППО, М777 та HIMARS – віртуальний світ російського пропагандистського "успіху",
– йдеться в повідомленні. 

Подоляк наголосив, що правда ж сьогодні така проста: "Збройні Сили України мають жорстко викидати російських убивць з української землі. І робити це монотонно й повсякчас, максимально збільшуючи втрати живої сили ворога".

"Хоча чи можуть бути "мертві" (а росіяни в будь-яких сеансах – мертвий народ) бути живими? Така ж доля чекає й на інші окуповані території. Питання в одному – достатній кількості зброї", – додав радник.

Звільнення Зміїного: що відомо

  • росія захопила острів Зміїний з перших днів вторгнення. Однак 30 червня повідомили про серйозні обстріли по острову.
  • Тож росіянам довелось втікати, при цьому вони зазнали значних втрат. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому було видно атаку по окупантах.
  • У кремлі ж поразку не визнали, сказали, що віддали острів, як "жест доброї волі".  
  • 7 липня над Зміїним замайорів український прапор. Перед тим ЗСУ зачистили острів від залишків росіян. Знищили приблизно 30 одиниць ворожої техніки.
  • Загарбники залишили на острові руїни. В ОК "Південь" додали, що там виявили покинуту амуніцію росіян.

Більше про це – військові підняли прапор України на Зміїному: дивитись відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська