Від "Химер" не втекти: бійці 20 ОБСП показали епічне відео "погоні" за російським військовим

Бійці 20-го Окремого батальйону спеціального призначення ОПБр показали відео, на якому окупант з усіх сил намагався втекти від українського дрона. Проте, все ж карма його наздогнала.

Помста від "Химер" 20 ОБСП не змусила себе довго чекати. Бійці закликали українців долучатися до збору на потребу батальйону.

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Погоня за росіянином

Військові опублікували відео, на якому російський окупант намагався врятуватися і втекти від українського БпЛА – однак у нього нічого не вийшло.

20 ОБСП продовжує щоденне полювання на ворогів, а вам пропонуємо донатити на скиди. Помстимося за "Охматдит" разом,

– написали бійці.

Долучитися до збору 20 ОБСП можна за посиланням . Орієнтовна вартість одиниці бойової частини FPV дронів становить 356 гривень, військовим треба мінімум 1000 снарядів.

Росіяни не втечуть від "Химер": дивіться відео

Раніше бійці цього ж батальйони поділилися декількома відео атак на російські позиції, що сталися за короткий проміжок часу. Так, українці завдали ударів по гаражу, де росіяни ховали свою техніки, по ворожих бліндажах та окопах, а також по полишеному окупантами багі.