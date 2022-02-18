Відео ватажка бойовиків про евакуацію записали ще до загострення на Донбасі. Зокрема ймовірно мовиться про дві доби.

Відповідну інформацію оприлюднив активіст Сергій Стерненко. Він пояснив, що це може бути важливим доказом надалі.

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Ватажок бойовиків записав відео напередодні загострення

Я виявив, що згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації Росії на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації – 16 лютого 2022 року,

– написав Стерненко.

Додав, що це насправді ще до того, як за версією Росії 17 лютого нібито "Україна почала атаку".

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