У мережі показали моторошне відео влучання росіян по багатоповерхівці у Часовому Ярі

російські військові вдарили з "Іскандерів" по мирному населенню у Часовому Ярі – випустили 4 ракети. Удар був потужним – на місці багатоповерхівки руїни, під завалами опинились десятки людей. У мережі з'явилось моторошне відео влучання ракет.

Відео моменту влучання ворожої ракети зняли українські військові, які перебували поруч. У кадрі видно спалахи, момент "прильоту" і початок пожежі на місці влучання.

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На відео чути емоційні коментарів військових, підібрати слів до варварських дій окупантів їм складно. Один із чоловіків, як зрозуміло з відео, іноземець, перепитує "Ісусе, чи є там цивільні?" На що інший чоловік відповідає, що так – це була ціла будівля, там є люди.

Під час того, як вони наближались до місця трагедії, російські окупанти випустили ще одну ракету по багатоповерхівці – очевидці були змушені втікати якомога далі від ударної хвилі.

Момент влучання ворожих ракет по багатоповерхівці у Часовому Ярі: дивіться відео

Удар по Часовому Ярі: що відомо на цей момент

Ракетний обстріл у Бахмутському районі у місті Часів Яр стався ввечері 9 липня. Ворог застосував проти мирного населенню реактивну систему залпового вогню "Ураган" – всього по багатоповерхівці випустили 4 ракети.

Внаслідок удару у будинку повністю знищено два під'їзди. До 8:00 вже рятувальникам вдалось розчистити та розібрати 70 тонн завалів.

Станом на 12.30 рятувальники дістали з під завалів 11 тіл загиблих та 5 постраждалих. Однак, точна кількість постраждалих невідома – рятувальники продовжують розбирати завали, пошукова операція триває.

Відомо, що під завалами перебувало щонайменше 35 людей, зокрема дитина – 9-річний хлопчик.

Наслідки обстрілу "Ураганами" Часового Яру/ Фото Нацполіція

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