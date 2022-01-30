Відгриз лапу та повернувся: як український пес-розвідник Вася втік з полону окупантів

На Донбасі поряд з українськими військовими нашу землю захищають собаки та коти. Часто чотирилапі є для бійців ЗСУ не просто улюбленцями, а побратимами.

Так, офіцерка Збройних сил України у запасі Олена Білозерська розповіла героїчну історію Кане-корсо, на ім'я Вася, який роками служив у розвідувальному взводі морської піхоти.

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Відриз лапу та повернувся на трьох

Він "пройшов ППД, полігони та сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими воїнами. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами – все як у людей".

Одного дня Вася зник. Побратими шукали. Підняли дрон – і побачили, що Васька потрапив у пастку. Просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті,

– розповіла Олена Білозерська.

Врятувати собаку було майже нереально через те, що ту непомітно пролізти дуже важко. Однак бійці ЗСУ все одно планували йти на допомогу побратимові, але Васька їх випередив.

Він відгриз собі лапу та повернувся на трьох, бо не хотів залишатися у полоні. Нині собака на пенсії.



Пес Вася втік з полону окупантів / Фото з фейсбуку Олени Білозерської



Собака Вася втік з полону окупантів / Фото з фейсбуку Олени Білозерської

Текст публікації Олени Білозерської:

Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.

Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей.

Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося. Нещодавно, із запізненням, я дізналася про Васіну долю.

Одного дня Вася зник. Побратими шукали. Підняли дрон – і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку – просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно.

Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли.

Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні.

Така доля.

Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря.