Окупанти змогли зайти у Вугледар: які міста можуть опинитися в небезпеці

Підрозділи Сил оборони України виходять з Вугледара Донецької області через загрозу оточення. Обвалу фронту не сталося, але деякі населені пункти можуть опинитися під загрозою.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, прокоментувавши те, яка ситуація у Вугледарі сьогодні. Вже відомо, що окупанти перебувають в місті.

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Чим загрозлива втрата Вугледара

Як наголосив Кузан, окупанти отримають певні переваги після захоплення Вугледара. Насамперед у них покращиться логістика на цьому напрямку. Там розташована залізниця, яка з'єднає східні та південні частини тимчасово окупованих територій Донецької області.

Також, ймовірно, росіяни зможуть вивільнити певні ресурси та перекинути їх на інші напрямки. І тут постає загроза для Курахового, яке розташоване північніше від Вугледара.

Якщо говорити про міста, які перебувають у невигідному становищі, то йдеться насамперед про Курахове. Воно знаходиться у низовині. Тому там складна перспектива, як і для будь-якого прифронтового міста,

– сказав Кузан.

Відхід з Вугледара є неприємною новиною. Але, звісно, не можна говорити, що окупанти захопили надважливий логістичний вузол, який дозволить їм просуватися на захід. Основні оборонні лінії та логістичні маршрути розташовані ближче до Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки тощо. Також загарбники досі не змогли захопити і Часів Яр.

На півночі у Харківській області вдається тримати Куп'янський напрямок. Окупанти не дійшли до лівого берега річки Оскіл. Це також впливає на ситуацію в Донецькій області.

Наразі жодне із завдань, яке дозволило б росіянам закріпитися та говорити про контроль над більшою частиною Донецької області, не було виконане. Росіяни ще зберігають наступальний потенціал. Але головне, що ми не допустили оперативного прориву окупантів та обвалу фронту,

– наголосив Кузан.

Зверніть увагу! В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українські підрозділи отримали розпорядження вийти з Вугледара. Там була загроза оточення.

Бої за Вугледар тривали більш ніж два роки – з березня 2022-го. На цьому напрямку свого часу вдавалося знищувати колосальну кількість техніки окупантів.