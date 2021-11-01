Відкладав вакцинацію: у Житомирі через коронавірус помер ветеран АТО

У лікарні Житомира 30 жовтня від ускладнень коронавірусу помер Сергій Недашківський – ветеран АТО. Він підтримував вакцинацію від COVID-19, проте не встиг щепитись.

АТОвцю було лише 52 роки. Його запам'ятали за позивним Тараскін.

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В останньому дописі закликав вакцинуватись

В останньому дописі на своїй фейсбук-сторінці Недашківський закликав українців щепитись. За його словами, Україні важко поставити крапку у хворобі, проте слід це зробити.

Не вірте нікому. Вакцинуйтесь. Ви не розумієте, яка це страшна хвороба. Кожен день вашого життя може бути останнім. Прорвемось,

– наголошував ветеран АТО.

Чоловік мав велику завантаженість на роботі та громадському напрямку. Саме через це він не зміг вчасно вакцинуватися.

Сергія Недашківського поховали 31 жовтня на військовому цвинтарі Житомира. У нього залишилися мати, дружина, син та онука.

Ким був ветеран АТО

Чоловік був старшиною, стрільцем батальйону спецпризначення "Донбас" Нацгвардії України. Він активно брав участь у воєнних діях на Сході країни впродовж 2014 – 2015 років. До лав батальйону вступив добровільно.

АТОвець 16 лютого 2015 року під час бойових дій зазнав важкого поранення та контузії. Він утратив зір на одному оці та отримав інвалідність.

Після демобілізації ветеран АТО присвятив себе громадській діяльності та мав активну громадянську позицію. Був патріотом України.

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