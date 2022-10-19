Відключення будуть почерговими, – в Укренерго пояснили, скільки часу не буде світла
Джерело:Укренерго
20 жовтня в Україні вимикатимуть світло – відключення будуть почергові і триватимуть не більше 4 годин.
Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, в Укренерго зазначили, що до вечора знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Однак, завтра цього не уникнути.
Увага Завтра по всій Україні з ранку до вечора вимикатимуть світло, – Офіс Президента
20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме, в який час – дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго),
– йдеться у повідомленні.
Причина відключень – дефіцит потужності
В Укренерго наголошують, що це вимушений крок, адже з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни.
Будь ласка, подбайте про те, щоб до завтра, до 7.00 ранку, ви мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них. Теплі шкарпетки і ковдри. І обійми для рідних і близьких,
– зазначили у відомстві.
Також просять повідомити про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові.
Зазначають, що причина завтрашніх обмежень – дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше.
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В ОП зазначили, що передусім обмеження вводять на підприємствах
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону зазначив, що завтра буде дуже важкий день для всієї країни.
У всіх регіонах, в тому числі у Київській області, відбудеться почергове відключення електроенергії. В першу чергу підприємств та заводів. Якщо цього буде недостатньо – будуть вимикати світло населенню,
– зазначив Тимошенко.
Влада просить всіх українців максимально обмежити користування електроенергією з 7 ранку до 23 години вечора.