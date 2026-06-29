Через аномальну спеку на Рівненщині та Хмельниччині почалися аварійні знеструмлення

В Україні починається період аномальної спеки. У низці областей температура сягне +40 градусів. Внаслідок цього на Рівненщині та Хмельниччині почалися аварійні знеструмлення.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Що відомо про аварійні знеструмлення?

За словами начальника Рівненської ОВА, аномальна спека практично по всій території України призвела до перенавантаження енергосистеми.

Через це упродовж 29 червня у регіоні виникають аварійні знеструмлення, проте відповідні служби та енергетики працюють в посиленому режимі та одразу реагують на такі випадки.

Загалом ситуація з електропостачанням на Рівненщині наразі контрольована. Перебуваю з енергетиками на постійному зв'язку,

– заявив Коваль.

Він також закликав жителів області безпечно та раціонально користуватися потужними електроприладами та наголосив, що особливо не слід перевантажувати енергосистему з 16:00 до 23:00.

За його словами, синоптики прогнозують, що така спека протримається до 2 липня.

Також відключення електроенергії почалися і на Хмельниччині. В АТ "Хмельницькобленерго" повідомили, що фахівці вже працюють над відновленням постачання.

Де ще почали вимикати електроенергію?

У вівторок, 30 червня, повернуться відключення світла. У низці областей вводять графіки, а саме на: Запоріжжі, Миколаївщині, у Кропивницькому, Черкасах, Хмельницькому та Івано-Франківську.

Україна, як і уся Європа, увійшли у період аномальної спеки. Через це фіксується різке зростання споживання електроенергії.

Як розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко, великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження.