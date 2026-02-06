Стало дуже неприємним сюрпризом: як відмова Starlink зіпсувала плани Росії та чим ще загрожує

Росіяни сильно панікують через масове блокування Starlink на фронті. Адже це спричинило серйозну катастрофу зі зв'язком у лавах армії Росії.

У Генштабі ЗСУ підтвердили великі проблеми у ворога. Як блокування Starlink уже вплинуло на плани росіян та чим надалі загрожує, спеціально для 24 Каналу розібрали експерти.

Чому росіяни здивовані блокуванням Starlink?

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що, починаючи з 2022 року, росіяни суттєво розвинули зв'язок. І нині саме Starlink надає можливість стабільного зв'язку.

Росіяни цим користувалися, а зараз у них паніка. Відключення Starlink навіть зупинило низку наступальних операцій, або принаймні штурмів на деяких напрямках,

– наголосив Пехньо.

Тож блокування Starlink є серйозною втратою для ворога. Й це стало для росіян великою несподіванкою. Тому що, зазначив військовий оглядач, від першого повідомлення про БпЛА зі Starlink і до їхнього блокування – минув лише тиждень.

Загалом це стало дуже поганою новиною для армії Росії.

Як відключення Starlink посіяло хаос в армії Росії: дивіться відео

Які проблеми виникли у Росії через відключення Starlink?

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко наголосив, що Starlink розв'язує таке надзвичайно складне питання як організація зв'язку на лінії боєзіткнення.

Росія спершу активно застосовувала Starlink на тимчасово окупованих територіях, на передній лінії боєзіткнення та навіть в окремих районах на лінії держкордону. Але ворог пішов ще далі й почав використовувати Starlink як джерело передавання зв'язку до ударних і розвідувальних БпЛА.

І це набуло критично масового явища,

– сказав Федоренко.

Розуміючи серйозність проблеми, міністр оборони України Михайло Федоров прокомунікував з компанією SpaceX, яка є власницею Starlink. І вдалося зробити одну дуже просту річ, яка спрацювала надійно як автомат Калашникова: всі Starlink, які є в ЗСУ, потрібно було подати на реєстрацію за простим алгоритмом. У результаті всі зареєстровані засоби продовжили коректну й актуальну роботу на полі бою.

До речі, в Офісі Президента розкрили, як вдалося домовитися з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про Starlink. Радник ОП Михайло Подоляк зауважив, що Україна працює з компанією SpaceX з початку повномасштабного вторгнення. Очільнику Міноборони Михайлу Федорову вдалося вибудувати довірливу комунікацію, що дало свої результати.

Натомість, додав військовий, ті Starlink, які використовували росіяни й не були зареєстровані, автоматично відключилися. Це призвело до унеможливлення застосування безпілотників із супутниковою станцією Starlink. Тому зараз у лавах ворога є певна дезорганізація у комунікації та координації структурних підрозділів на передній лінії боєзіткнення. Також росіяни не можуть застосовувати Starlink з розвідувальними та ударними БпЛА.

Як на росіян вплинуло обмеження роботи Starlink: дивіться відео

На які хитрощі може піти РФ після відмови Starlink?

Як зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, супутниковий зв'язок став для росіян ключовим інструментом управління і координації на передовій. А несподіване блокування роботи Starlink вдарило по основі управління ворожими військами.

Водночас він попередив про загрози з боку Росії. Адже ворог спробує знайти вразливі місця. Тож не виключено, що росіяни намагатимуться використати чужі або неправильно оформлені термінали, щоб частково повернути керованість.

Єдина реальна загроза – це викрадення зареєстрованих українських терміналів,

– вважає Лакійчук.

Однак, додав він, навіть якщо росіяни спробують захопити деякі пристрої, на фронт загалом це не вплине. І ворогу точно не вдасться швидко розв'язати таку велику проблему.

До який підступних дій можуть вдатися росіяни після блокування Starlink: дивіться відео

Чи має обмеження роботи Starlink ризики для ЗСУ?

Василь Пехньо зазначив, українські військові, які використовують особисті термінали Starlink, можуть стикнутися з певними проблемами через відсутність верифікації.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав українських військових зареєструвати свої термінали через захищений канал Delta, щоб ті потрапили у реєстри верифікації й продовжили роботу на території України.

Ясна річ, що це зробили не всі, й це викликає певну хвилю обурення та проблем щодо відключення Starlink. Я думаю, що це можна пофіксити,

– сказав Пехньо.

Він пояснив, що наші бійці побоюються, що після верифікації їхні Starlink можуть забрати. Адже волонтери, які купують обладнання для конкретних військових коштом родичів, друзів та знайомих, намагаються не ставити це майно на облік військового підрозділу, боячись його перерозподілу.

Але ті, хто не пройшов верифікацію, опинилися зараз поза бортом. Думаю, що цей ризик значно більший, ніж те, що термінал Starlink можуть поставити на баланс військової частини,

– заявив військовий оглядач.

Водночас він нагадав, що у Міноборони заспокоїли бійців, що такого не станеться.

Як росіянам відключили Starlink?