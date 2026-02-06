Укр Рус
Повністю знищили свою штурмову групу, – "Атеш" про хаос в армії Росії внаслідок відмови Starlink
6 лютого, 09:10
Повністю знищили свою штурмову групу, – "Атеш" про хаос в армії Росії внаслідок відмови Starlink

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Україна домоглася блокування роботи Starlink для російських військ.
  • Відключення Starlink зменшило інтенсивність бойових дій і використання FPV-дронів російськими військами.

Україна домоглася блокування роботи Starlink для росіян на фронті. Через це управління ворожими військами фактично паралізоване.

Це, зокрема, підтверджують агенти руху опору "Атеш" зі 122-го мотострілецького полку (Куп'янське напрямок) та 1152-го полку (Запорізький напрямок).

Як через відключення Starlink окупанти вбивають самих себе?

У підрозділах окупантів спостерігається майже повна відмова терміналів Starlink. Російські зв'язківці у розпачі: 

  • спроби розгорнути резервні канали зв'язку провалюються одна за одною;
  • штатні засоби РЕБ регулярно глушать навіть власні рації. 

Без сталого зв'язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до тяжких втрат – і не лише від ворога.

На Запорізькому напрямі через повний розрив комунікації стався типовий випадок "дружнього вогню". Підрозділи, не маючи жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїм. Як наслідок – штурмова група з 12 осіб була повністю знищена власними силами.

Начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих повідомив "Суспільному", що після відключення неверифікованих терміналів Starlink на Запорізькому зменшилася інтенсивність бойових дій та застосування FPV-дронів з боку російських військ.

За його словами, перехоплення свідчать про паніку серед росіян, хоча про блокування "чорних" і "сірих" Starlink їх попереджали заздалегідь. 

Водночас Пелих наголосив, що російська армія має й альтернативні засоби зв’язку, тому бойові дії повністю не припинилися. Однак обмеження доступу до Starlink, на його думку, є суттєвим плюсом для України, адже ускладнює використання ударних дронів, які раніше могли залітати вглиб української території завдяки супутниковому зв'язку.

Що цьому передувало?

  • Наприкінці січня росіяни вперше розпочали бити по тилах України дронами, керованими через Starlink. Зокрема, 27 січня пасажирський поїзд Барвінкове – Львів – Чоп у Барвінківській громаді на Харківщині був атакований трьома "Шахедами". Загинули мирні люди.

  • Київ звернувся до SpaceX із проханням заблокувати окупантам доступ до супутникового зв'язку Starlink.

  • 4 лютого близько 20:00 за московським часом на фронті масово відключилися термінали Starlink.

  • Тепер всі термінали, які не зареєстровані через українську систему, блокуються.

  • Раніше ці контрабандні пристрої стали важливим "неофіційним" елементом зв'язку і управління багатьох підрозділів російської армії.

  • Втрата Starlink ускладнює керування штурмовими групами і передачу розвідувальної інформації. Альтернативи є, але вони або повільні, або з великою затримкою сигналу, або малопрохідні. Російські проекти на кшталт "Рассвет" чи китайських "аналогів Starlink" поки не готові забезпечити глобальний покриття і швидкість.