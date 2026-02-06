Повністю знищили свою штурмову групу, – "Атеш" про хаос в армії Росії внаслідок відмови Starlink
- Україна домоглася блокування роботи Starlink для російських військ.
- Відключення Starlink зменшило інтенсивність бойових дій і використання FPV-дронів російськими військами.
Україна домоглася блокування роботи Starlink для росіян на фронті. Через це управління ворожими військами фактично паралізоване.
Це, зокрема, підтверджують агенти руху опору "Атеш" зі 122-го мотострілецького полку (Куп'янське напрямок) та 1152-го полку (Запорізький напрямок).
Як через відключення Starlink окупанти вбивають самих себе?
У підрозділах окупантів спостерігається майже повна відмова терміналів Starlink. Російські зв'язківці у розпачі:
- спроби розгорнути резервні канали зв'язку провалюються одна за одною;
- штатні засоби РЕБ регулярно глушать навіть власні рації.
Без сталого зв'язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до тяжких втрат – і не лише від ворога.
На Запорізькому напрямі через повний розрив комунікації стався типовий випадок "дружнього вогню". Підрозділи, не маючи жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїм. Як наслідок – штурмова група з 12 осіб була повністю знищена власними силами.
Начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих повідомив "Суспільному", що після відключення неверифікованих терміналів Starlink на Запорізькому зменшилася інтенсивність бойових дій та застосування FPV-дронів з боку російських військ.
За його словами, перехоплення свідчать про паніку серед росіян, хоча про блокування "чорних" і "сірих" Starlink їх попереджали заздалегідь.
Водночас Пелих наголосив, що російська армія має й альтернативні засоби зв’язку, тому бойові дії повністю не припинилися. Однак обмеження доступу до Starlink, на його думку, є суттєвим плюсом для України, адже ускладнює використання ударних дронів, які раніше могли залітати вглиб української території завдяки супутниковому зв'язку.
Що цьому передувало?
Наприкінці січня росіяни вперше розпочали бити по тилах України дронами, керованими через Starlink. Зокрема, 27 січня пасажирський поїзд Барвінкове – Львів – Чоп у Барвінківській громаді на Харківщині був атакований трьома "Шахедами". Загинули мирні люди.
Київ звернувся до SpaceX із проханням заблокувати окупантам доступ до супутникового зв'язку Starlink.
4 лютого близько 20:00 за московським часом на фронті масово відключилися термінали Starlink.
Тепер всі термінали, які не зареєстровані через українську систему, блокуються.
Раніше ці контрабандні пристрої стали важливим "неофіційним" елементом зв'язку і управління багатьох підрозділів російської армії.
Втрата Starlink ускладнює керування штурмовими групами і передачу розвідувальної інформації. Альтернативи є, але вони або повільні, або з великою затримкою сигналу, або малопрохідні. Російські проекти на кшталт "Рассвет" чи китайських "аналогів Starlink" поки не готові забезпечити глобальний покриття і швидкість.