Ворог став вразливішим: підполковник ЗСУ пояснив, як на росіян вплинуло відключення Starlink

Російським окупантам відключили Starlink на фронті. Це знижуватиме здатність ворога оперативно отримувати інформацію.

Насамперед це завдає удару по російських підрозділах безпілотних систем, які керуються саме завдяки Starlink. Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець зауважив 24 Каналу, що це більше стосується підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

"Насамперед на відтинках фронту, де противник заходить до нашої зони. Цим зв'язком користуються, зокрема, російські підрозділи, які намагаються здійснювати штурмові дії", – сказав він.

Чи може ворог знайти якесь рішення?

Тарас Березовець розповів, що, за повідомленням російських Z-каналів, загарбники дуже скаржаться на погіршення зв'язку, на те, що на окремих відтинках фронту окупанти були змушені припинити штурмові дії. Насамперед через неможливість скористатися зв'язком за допомогою терміналів Starlink.

Для нас ця ситуація також має інший позитивний вимір. Противник зараз здебільшого починає збільшувати використання радіостанції, зв'язку на технології LTE, Match для поширення сигналів, зокрема, мобільного зв'язку, які є більш вразливими для українських дронів,

– пояснив він.

Також інформація буде передаватися росіянами через радіозв'язок. Вона буде набагато легше перехоплюватися, а відповідно давати можливість українським підрозділам більш оперативно реагувати на зміну тактики ворога. Окупанти відчуватимуть відключення Starlink ще щонайменше кілька тижнів.

Самі росіяни скаржаться на те, що альтернативи терміналам Starlink у них наразі немає. Тому вони відчуватимуть наслідки цього відключення і надалі протягом певного періоду, поки їм не вдасться знайти якусь заміну. А заміна здебільшого неадекватна. Насамперед це мобільний та радіозв'язок,

– підкреслив підполковник.

Крім того, радіозв'язок росіян буде вразливим до роботи систем РЕБ. Це вдарить насамперед по передових підрозділах ворога, які просочуються на українську територію. Завдання малих груп окупантів – проникнути через порядки Сил оборони, сховатися там і триматися протягом тривалого часу.

Зазвичай загарбники виконують це завдання протягом кількох тижнів. Вони можуть перебувати в закинутих будівлях, льохах, зруйнованих будинках, ховаючись там і чекаючи на відповідний сигнал. Їхня мета – спостерігати, передавати інформацію і займатися руйнуванням логістики ЗСУ.

Без використання терміналів Starlink зробити це буде набагато складніше. Як правило, противник, який виконує ці місії, перебуває в режимі радіомовчання для того, щоб не довідалися про їхню присутність. Але усе це впливатиме на них. Вони наразі не мають розв'язання цієї ситуації,

– додав Березовець.

Росіянам відключили Starlink: що відомо?