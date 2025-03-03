У Євросоюзі вивчають способи допомогти Україні замінити Starlink Маска

Ілон Маск, який дуже близький до Дональда Трампа, неодноразово погрожував відключенням Starlink. У Євросоюзі хочуть вирішити цю проблему.

Європейська комісія намагається з'ясувати, як можна допомогти Україні із супутниковим зв'язком після інформації про можливе припинення доступу мережі Starlink. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Чи є альтернатива

Космічні системи зв'язку є надзвичайно важливим інструментом для України, але залишається незрозумілим, чи продовжить Ілон Маск надавати доступ до Starlink.

Станом на 2024 рік Україна заявила, що в нашій державі працює близько 42 тисяч терміналів Starlink та приблизно половина з них фінансуються Польщею.

Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що Київ вже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom – об'єднану мережу чинних національних урядових супутникових систем ЄС – та IRIS², який має запрацювати у 2030-х роках.

Комісія продовжуватиме свої контакти з Україною в цьому напрямку,

– додав Реньє.

Французький депутат Європарламенту від групи Renew Крістоф Грудлер у листі до виконавчої влади ЄС закликав її терміново оцінити, які альтернативні супутникові рішення може запропонувати ЄС Україні замість Starlink.

Також є варіанти використання комерційних потужностей супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже розташовані на геостаціонарній орбіті, або сузір'я OneWeb.