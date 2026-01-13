У Києві та на частині Київщини ввели екстрені відключення світла

Росія знову атакує енергооб'єкти Києва та області 13 січня. Після вибухів перебої зі світлом зафіксували на Київщині.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Щонайменше 3 крилаті ракети залетіли в Україну: на Київщині вибухи через роботу ППО

Де і чому ввели непланові відключення?

Як повідомили в ДТЕК, екстрені відключення ввели в усьому Києві та Бучанському районі Київщини. Вони спричинені ударами Росії по регіону та негодою.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють,

– додали в компанії.

У Міненерго зазначили, що енергетики постійно працюють над поверненням світла та інформуватимуть жителів у разі змін.

Водночас у відомстві закликали ощадливо споживати електроенергію, яка з'являється в мережі.

Яка ситуація в енергосистемі?