Зміни правил у відключеннях світла: у ДТЕК сказали, коли з'являться оновлені графіки

В Україні продовжують діяти стабілізаційні відключення. Укренерго запровадило нові правила у формування графіків.

З 16 грудня відключення електроенергії будуть застосовувати за новими уніфікованими графіками по всіх областях. Кількість часу зі світлом збільшиться, а між відключеннями буде мінімум 3, 5 години з електроенергією, передає 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

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Коли будуть доступні нові графіки

У ДТЕК розповіли, що нові графіки відключень для Києва, Київщини, Дніпропетровщини і Одещини очікуються орієнтовно з першої години ночі.

Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому телеграм-каналі,

– повідомили у компанії.

️Важливо! З 01:00 16 грудня перевірте, в якій черзі перебуває ваша домівка. Це можна зробити в чат-ботах у телеграмі або сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області.

До слова, у Центрі дослідження енергетики заявили, що обмеження електроенергії триватимуть всю зиму, зокрема через збільшене споживання внаслідок зниження температури та пошкодження енергетичних об'єктів. Найскладніша ситуація з електроенергією спостерігається у південних та західних регіонах України, проте відновлювальні роботи проводяться швидко.