Відключення світла по всій Україні: хто потрапить під удар в першу чергу

В Україні 20 жовтня будуть почергові відключення світла. Найперше це стосується підприємств та заводів, однак до населення теж може дійти.

Влада просить всіх українців максимально обмежити користування електроенергією з 07:00 до 23:00. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Завтра по всій Україні з ранку до вечора вимикатимуть світло, – Офіс Президента

Де вимикатимуть світло

Обмеження на електрику стосуються усіх регіонів. Однак, за словами Тимошенка, в першу чергу це зачепить підприємства та заводи.

Якщо цього буде недостатньо, будуть вимикати світло населенню,

– попередив чиновник.

В "Укренерго" додали, де саме вимикатимуть світло, можна буде перевірити на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги визначатиме обленерго, але не більше 4 годин.



Як підготуватись до відключень світла / Інфографіка 24 каналу

Чому відключатимуть світло

Влада пояснює, що з 10 жовтня українська енергосистема зазнала сильніших атак ворога, ніж за 8 місяців війни. Після обстрілів 10 жовтня енергетики відновили енергопостачання за 2 дні.

Однак 19 жовтня ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Відтак завтра, 19 жовтня, будуть вимушені застосувати контрольовані прораховані обмеження споживачів. Це необхідно, аби система працювала збалансовано.

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