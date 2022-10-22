Масована атака по енергетиці України 22 жовтня: де вже відновили електропостачання

В Україні триває ліквідація наслідків масованих ракетних ударів по енергооб'єктах, які окупанти завдали уранці 22 жовтня. Зокрема уже є результати у 3 областях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до українців, повідомляє 24 канал. Зокрема мова йде про Одеську, Хмельницьку та Рівненську області.

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Відновлювальні роботи тривають

Володимир Зеленський повідомив, що в Одеській та Хмельницькій областях вдалося частково відновити електропостачання. На Рівненщині майже повністю відновлене постачання світла. Також, за словами президента, є позитивні результати і в інших регіонах.

На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельниччині електрику вже повернули, Рівненщина – більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але в багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло,

– наголосив президент.

Водночас глава держави подякував електрикам, комунальникам та всім, хто працює над ліквідацією наслідків чергової терористичної атаки росіян. Президент підкреслив, що навіть коли Україна тимчасово залишається без світла, життя у нашій державі все одно цивілізованіше, ніж в країні-агресорці.

"І навіть зараз – частково в темряві – життя в нашій державі, в нашій Україні, все одно цивілізоване. На відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там і з електрикою все одно дикість, як у прадавні часи. Тільки дикуни можуть нести таке зло світу", – підкреслив Зеленський.

Також глава держави відзначив, що жодні російські теракти не зупинять просування наших захисників та захисниць, які щодня просуваються на тимчасово окупованих територіях. Пропагандисти намагаються переконати росіян, що такі теракти нібито вплинуть на фронт, але правда лише одна – у Росії немає жодних шансів на перемогу.

Масований удар по енергооб'єктах 22 жовтня: головне

Уранці 22 жовтня російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах в кількох регіонах України, зокрема у Рівному, на Волині, Хмельниччині, Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині. Окупанти запустили 40 ракет, 20 з яких знищили сили ППО. Також росіяни знову використали іранські дрони-камікадзе – з 16 запущених, 11 вдалося збити.

Радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що унаслідок цієї атаки без електропостачання залишилися 2,7 мільйона українців, однак до вечора ця цифра зменшилася удвічі. Фахівці працюватимуть цілодобово над відновленням електропостачання.

Однак у Ковелі на Волині ситуація складна – окупанти двічі атакували енергооб'єкти міста, унаслідок чого повністю зруйнована електропідстанція. Через це міська влада попередила, що у місті може не бути світла упродовж кількох днів, однак енергетики докладають усіх зусиль для того, аби відновити електропостачання якнайшвидше.

Варто зауважити, що удари по енергооб'єктах стали новим видом російського терору проти мирного населення України. Окупанти, які зазнають поразок на фронті та не можуть протистояти Збройним Силам, вдаються до залякування українців. Вперше до такої тактики окупанти вдалися 10 жовтня, після чого міжнародні партнери активно почали працювати над постачанням Україні більшої кількості систем ППО.

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