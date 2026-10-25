26 жовтня в Україні будуть діяти стабілізаційні відключення

У частині областей України 28 жовтня вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59.

Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Про це написали в Укренерго.

Що відомо про відключення?

У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

Знеструмлення для всіх категорій населення у визначених регіонах:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Фахівці застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому закликають жителів стежити за точними розкладами на офіційних сторінках місцевих обленерго. Також українців просять ощадливо споживати електроенергію у години, коли живлення відновлюється.

Членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла, що до складної зими потрібно було готуватися ще у 2023 році, коли вже зрозуміло, що ворог використовуватиме енергетику як зброю проти мирного населення.

Вона зазначила, що влада не дослухалася до експертів, коли ті наголошували, що потрібно робити все можливе, аби Україна ставала менш залежною від великих об'єктів генерації електроенергії: теплоелектростанцій, гідроелектростанцій та теплоелектроцентралей.