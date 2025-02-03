В Укренерго пояснили запровадження графіків у кількох областях

В кількох областях України запровадили графіки погодинних відключень світла. В Укренерго пояснили, з чим це пов'язано.

Відключення світла були пов'язані із наслідками ворожих обстрілів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Що відомо про це

У компанії пояснили, чому зранку 3 лютого у декількох областях застосовували відключення світла.

Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення,

– мовиться в повідомленні.

Росія вночі проти 3 лютого запустила по Україні 71 ударний дрон. Відомо, що станом на 7 ранку вдалося збити 38 з них. Частина була локаційно втрачена.

Зокрема, на Київщині ППО збивала ворожі ударні безпілотники, влучань по критичній або житловій інфраструктурі не зафіксовано, обійшлося без постраждалих.