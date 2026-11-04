Масовані атаки Росії вплинули на енергосистему: якими будуть відключення світла 5 листопада

У середу, 5 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть протягом усієї доби та стосуватимуться всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Якими будуть графіки відключень 5 листопада?

Заходи обмеження споживання електроенергії запровадять із 00:00 до 23:59. Для промисловості протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Їхній обсяг становитиме від 2 до 4 черг.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через наслідки російських обстрілів. Тому українцям радять стежити за повідомленнями та актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Енергетики також закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати від 6 до 20 годин поспіль через пошкодження енергетичної інфраструктури російськими ударами.

Як розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, навіть після відновлення роботи великої високовольтної підстанції під час запуску може вийти з ладу старіше обладнання на нижчому рівні розподілу електроенергії. На його ремонт іноді потрібно ще 3 – 5 годин.

Крім того, після повернення світла мешканці одночасно вмикають побутові прилади, через що може статися аварія в електрощитовій окремого будинку. Тривалість таких відключень залежить і від розміру населеного пункту: великі міста мають більше резервних ліній живлення, тоді як невеликі містечка можуть залишатися без електроенергії два – три дні.

Харченко зазначив, що повністю знищити електропостачання Києва складно, адже там є альтернативні варіанти подачі напруги. Водночас на початку листопада Росія масовано атакувала три теплоелектростанції ДТЕК, а 4 листопада українські АЕС знизили потужність генерації внаслідок ворожих ударів.