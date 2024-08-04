Чи будуть відключення світла 5 серпня
Джерело:Укренерго
В Укренерго повідомили радісну новину. У понеділок, 5 серпня, по Україні не діятимуть графіки відключень.
Це вже сьомий день поспіль без прогнозованих відключень. Варто вказати, що час від часу енергопостачання у регіонах може бути порушеним через негоду.
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Відключення світла
За данними Укренерго, у понеділок, 5 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть
За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково,
– звернулися енергетики.
Важливо, що за умов відсутності масованих атак, упродовж серпня – жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години. Підвищення рівня енергопостачання можна пояснити успішним ремонтом двох енергоблоків на АЕС. Крім того, спостерігається зниження споживання енергії, що значною мірою пов'язано з похолоданням.Оперативно про відключення світла в Україні й зміни читайте у телеграмі 24 Каналу