Хороші новини: як відключатимуть світло в Україні 5 вересня

В Україні зберігається важка ситуація в енергосистемі. В Укренерго розповіли, як діятимуть графіки відключення 5 вересня.

Так, на українців очікують приємні новини, адже вимкнень електроенергії має бути менше. Однак, на жаль, повністю уникнути обмежень не вдасться.

Дивіться також Така ситуація триватиме ще 3 – 4 дні: що відбувається з енергетичною сферою України

Відключення світла в Україні

Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень,

– пише Укренерго.

Окрім цього, в компанії зазначили, що живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Водночас в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах.

Як дізнатися свою групу відключень Свою групу відключень у Львові за декілька кліків можна дізнатися на сайті обленерго.

Зверніть увагу! Іноді час включення під час планових вимкнень може затримуватися. Адже на багатьох енергооб'єктах відключення та включення працівники виконують вручну, і бригаді може знадобитися додатковий час.