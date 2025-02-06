У деяких областях діють відключення світла

У деяких областях ввели аварійні відключення світла. Таку вказівку дали в Укренерго.

Укренерго 6 лютого 2025 року дало вказівку про введення графіків відключень світла одразу в кількох регіонах. Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Що відомо про це

Обмеження щодо електроенергії діють у Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях та Донецькій областях. Там змушені ввести аварійні відключення світла.

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення,

– зазначили в Укренерго.

Відомо, що на Сумщині світло вимкнули по першій черзі. Стосовно змін повідомлять додатково. Невідомо, скільки триватимуть обмеження.

На решті території України відключення світла не діють.

В Україні вже деякий час не застосовували графіки погодинних відключень світла. Раніше їх вводили через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Ворог постійно цілив по цих об'єктах, тому ситуація в енергосистему біла нестабільною та спостерігався дефіцит потужностей. Ситуацію вдалося вирівняти за деякий час.