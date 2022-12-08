Ситуацію ускладнює погода: у багатьох регіонах діють аварійні відключення світла

Удень 8 грудня у низці регіонів України ввели аварійні відключення світла для стабілізації енергосистеми. Найскладнішою ситуація залишається на Сході України.

За даними Укренерго, після масованих ракетних обстрілів в енергосистемі досі спостерігається дефіцит енергопотужностей. Для всіх обленерго введені ліміти споживання електроенергії, через перевищення яких у низці регіонів діють аварійні відключення.

Зверніть увагу Комусь майже не вимикають світло, а в когось зникає ще й вода: як влаштована наша енергосистема

Де ввели аварійні відключення

Погодні умови також впливають на ситуацію з електропостачанням, зокрема на Заході України дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.

Попри ці труднощі, найважчою ситуація є на Сході, де одразу кілька районів постраждали від вогню ворожої артилерії.

Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи,

– повідомили в Укренерго.

За повідомленнями обленерго, аварійні відключення діють на території:

Києва та Київської області;

Дніпропетровської області;

Одеської області;

Кіровоградської області;

Запорізької області;

Харківської області.

В інших регіонах є ймовірність застосування аварійних відключень, та поки що використовуються посилені графіки погодинних відключень, наприклад, відключають одразу 2 групи за графіками погодинних відключень. Якщо це не допоможе, тоді обленерго можуть вводити аварійні відключення.

Від жовтня росіяни, через відсутність успіхів на фронті та серйозні поразки, почали масований ракетний терор проти цивільного населення, атакуючи об'єкти енергосистеми України, що призвело до впровадження погодинних та аварійних відключень, адже енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів та роблять усе для стабілізації енергосистеми.