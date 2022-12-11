На Буковині повертаються до погодинних вимкнень: Укренерго збільшує потужність
Джерело:Руслан Запаранюк
У неділю, 11 грудня, Укренерго збільшує потужність для Чернівецької області 172 мегават. Її вистачить для роботи стабілізаційних графіків погодинних вимкнень електроенергії.
Очільник Чернівецької ОВА заявив, що НЕК "Укренерго" отримав ліміти споживання електричної енергії для області. Відтак "Чернівціобленерго" повертається до застосування графіків погодинних вимкнень електричної енергії.
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Де знайти графік вимкнення світла
Ознайомитись зі стабілізаційним графіком погодинних відключень на території області можна на сайті "Чернівціобленерго".
Запаранюк також зазначає, що електропостачання може бути відсутнім у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, при виникненні аварійних ситуацій тощо.
Відключення світла в Україні: що відомо
- Зеленський повідомив, що з аварійними та стабілізаційними відключеннями стикаються найбільше жителі Львівської, Вінницької, Київської, Тернопільської, Сумської, Закарпатської, Житомирської, Хмельницької областей та міста Києва.
- В Одесі й області продовжують робити все можливе для того, щоб відновити електропостачання. Але варто розуміти, що наразі про жодні графіки відключення не йдеться.
- У ніч проти 10 грудня росіяни дронами атакували енергетичний об'єкт в Одесі. Внаслідок цього повністю без світла залишився обласний центр. Подавали електроенергію лише до об'єктів критичної інфраструктури.
- Про ситуацію з відключенням світла в областях нашої країни читайте у матеріалі.