На Буковині повертаються до погодинних вимкнень: Укренерго збільшує потужність

У неділю, 11 грудня, Укренерго збільшує потужність для Чернівецької області 172 мегават. Її вистачить для роботи стабілізаційних графіків погодинних вимкнень електроенергії.

Очільник Чернівецької ОВА заявив, що НЕК "Укренерго" отримав ліміти споживання електричної енергії для області. Відтак "Чернівціобленерго" повертається до застосування графіків погодинних вимкнень електричної енергії.

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Ознайомитись зі стабілізаційним графіком погодинних відключень на території області можна на сайті "Чернівціобленерго".

Запаранюк також зазначає, що електропостачання може бути відсутнім у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, при виникненні аварійних ситуацій тощо.

Усіх споживачів електроенергії області розподілили на 18 груп / Фото "Чернівціобленерго"

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