Чому на Різдво у Києві цілий день не вимикали світло: енергетик пояснив, як працюють відключення
На Різдво у Києві впродовж цілого дня не було відключень світла. Мешканці столиці намагаються зрозуміти, чому так сталося.
Однак пояснити це явище дуже просто. Річ у тім, що 24 і 25 грудня були вихідні, відтак промисловість не працювала. Про це 24 каналу сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
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Як працюють відключення
За словами Харченка, вихідними бізнес-споживачі суттєво зменшили своє споживання, відповідно ці обсяги електроенергії можна було вивільнити для приватних споживачів й спрямувати їх у домівки до киян. Але у понеділок знову запрацювала промисловість, знову потребує електрики бізнес. Тому кількість вільної енергії, яку можна було б спрямувати до приватних споживачів, зменшилася.
Чому на Різдво не вимикали світло? / Спростування поширених фейків: дивіться відео
Зрозуміло, що не можна звести до нуля бізнес. Ми маємо заробляти гроші, платити податки, забезпечувати армію тощо. Тому у вихідні дні зараз набагато легше забезпечити приватних споживачів електрикою,
– зауважує Харченко.
На жаль, дефіцит у системі все ще дуже великий. Особливо відчутним він є у Київському енергетичному районі.
"За моєю оцінкою, реальний дефіцит складає приблизно 50%. Це складна ситуація, яка не дозволяє достатньою мірою подати електрику, що б вона була переважну частину доби", – стверджує експерт з енергетики.
Він наголошує: графік, коли електрика є 4 години, а потім її 4 години немає – насправді дуже гарний для київського регіону. "Я усіх закликаю бути морально готовими, що він не стане кращим. Принаймні найближчим часом", – підсумував Харченко.
Скасування аварійних відключень: в Укренерго спростували фейк
- Росія постійно завдає ударів по критичній інфраструктурі Україні, внаслідок чого час від часу застосовуються аварійні відключення світла. Українці вже звикли до життя у нових реаліях.
- Традиційно, ворог вдається не лише до ракетного терору, а й до інформаційного. Так, у мережі почали поширювати неправдиву інформацію про скасування таких відключень. Зловмисники навіть створили фальшиву сторінку "Укренерго".
- У енергетичній компанії підкреслили, що подібна витівка – це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією, адже про можливість скасування аварійних відключень у сьогоднішніх реаліях навіть не йдеться.
- "Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", – наголосили в "Укренерго".
- Тож в компанії закликали українців звертати увагу лише на інформацію з офіційних джерел, а також повідомляти, якщо побачите у мережі фейкову інформацію під логотипом "Укренерго". Офіційними ж джерелами самої енергетичної компанії у соцмережах є: фейсбук і телеграм-канал.