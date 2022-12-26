Чому на Різдво у Києві цілий день не вимикали світло: енергетик пояснив, як працюють відключення

На Різдво у Києві впродовж цілого дня не було відключень світла. Мешканці столиці намагаються зрозуміти, чому так сталося.

Однак пояснити це явище дуже просто. Річ у тім, що 24 і 25 грудня були вихідні, відтак промисловість не працювала. Про це 24 каналу сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Як працюють відключення

За словами Харченка, вихідними бізнес-споживачі суттєво зменшили своє споживання, відповідно ці обсяги електроенергії можна було вивільнити для приватних споживачів й спрямувати їх у домівки до киян. Але у понеділок знову запрацювала промисловість, знову потребує електрики бізнес. Тому кількість вільної енергії, яку можна було б спрямувати до приватних споживачів, зменшилася.

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Зрозуміло, що не можна звести до нуля бізнес. Ми маємо заробляти гроші, платити податки, забезпечувати армію тощо. Тому у вихідні дні зараз набагато легше забезпечити приватних споживачів електрикою,

– зауважує Харченко.

На жаль, дефіцит у системі все ще дуже великий. Особливо відчутним він є у Київському енергетичному районі.

"За моєю оцінкою, реальний дефіцит складає приблизно 50%. Це складна ситуація, яка не дозволяє достатньою мірою подати електрику, що б вона була переважну частину доби", – стверджує експерт з енергетики.

Він наголошує: графік, коли електрика є 4 години, а потім її 4 години немає – насправді дуже гарний для київського регіону. "Я усіх закликаю бути морально готовими, що він не стане кращим. Принаймні найближчим часом", – підсумував Харченко.

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