В Україні тривають планові відключення електрики: де не буде світла 7 листопада

7 листопада в Україні розпочались відключення електроенергії. Їх запровадили з 6 ранку і до кінця доби.

Енергомережа України ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак Росії. У частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.

Важливо У Києві 7 листопада буде форс-мажор зі світлом: пояснення енергетиків

Де не буде світла 7 листопада

З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень:

У місті Київ,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській областях.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

В Укренерго зауважили, що області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада.

До речі, також діятимуть й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Зауважимо. що Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, що впливає на економіку країни. У Кремлі сподіваються створити кризову ситуацію, яка вплине на всі сфери життя. Нагадаємо, після низки російських ударів по об'єктах енергетики у різних регіонах України розпочалось відключення електроенергії.

Через світло киян можуть евакуювати

У разі настання повного блекауту в Києві відбуватиметься евакуація місцевого населення. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Однак, наразі ситуація контрольована і поки немає причин говорити про занурення в тотальну темряву.

Жителям столиці не варто панікувати, а натомість рекомендовано економити за можливості світло та тримати завжди зарядженими телефони та повербанки.

Варте уваги – Поради на випадок відсутності світла, води та газу: дивіться відео