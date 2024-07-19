Міністр енергетики підтвердив, що ситуація зі світлом поліпшиться вже скоро

Вже кілька місяців Україна живе з графіками погодинних відключень. Останнім часом все частіше почали вимикати світло у сірих зонах. Втім, Герман Галущенко обіцяє, що ситуація в енергосистемі ось-ось налагодиться.

За словами міністра енергетики, це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.

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Вже скоро стане краще

Галущенко пояснив, що ремонтна кампанія відбувається у такий спосіб, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це і всі строки адаптовані.

З урахуванням нинішньої складної ситуації, яку спричинили постійні обстріли та аномальна спека, фахівці намагаються максимально скоротити строки там, де це можливо.

Міністр підкреслив, що спеціалісти Енергоатому роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.

Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую,

– заявив Галущенко під час години запитань до уряду.

Раніше, у Держенергонагляді відповіли, чи поменшає відключень світла після спаду спеки.