У неділю міста будуть зі світлом: чи введуть десь відключення 26 лютого

Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі ракетними ударами та дронами-камікадзе. Хоч наслідки атак колосальні, проте енергетики та сили ППО не дали ворогу занурити українців у пітьму.

Яка ситуація з електроенергією сьогодні, 26 лютого, читайте на 24 Каналі.

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Що зі світлом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

Яка ситуація з електроенергією у столиці, а також в Київській, Одеській та Дніпропетровській області, розповіли у ДТЕК. За інформацією енергетичної компанії, світло споживачам перелічених регіонів цього дня не відключатимуть.

Втім, знеструмлення за графіком через мережеві обмеження тривають в Одесі та Одеському районі. Також унаслідок пошкоджень мереж можуть бути відключення за графіком у деяких енерговузлах.



Як правильно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу

Електроенергія у Хмельницькому

У домівках жителів Хмельницької області у неділю весь день буде електроенергія. Укренерго не лімітує величину навантаження, тому погодинних відключень не буде.

Однак, не варто вмикати всі енергомісткі прилади у мережу одночасно. Це може призвести до локальних аварій та аварійних вимкнень.



Чому у сусіда є світло, а у мене немає / Інфографіка 24 Каналу

Світло в Івано-Франківську

Очільниця Івано-Франківської ОВА порадувала хорошою новиною від українських енергетиків – світло буде у домівках прикарпатців в необмеженій кількості. Водночас вона наголосила, що електроприлади необхідно використовувати почергово.

Плануємо пройти завтрашній день без обмежень електропостачання. "Безліміт" потужності для нашої області дозволяє не застосовувати графіки планових вимкнень,

– зазначила Онищук.

Суми й Вінниця будуть заживлені

Ситуація в українській енергосистемі стабілізувалася. Енергетики доклали колосальних зусиль, аби повернути світло в домівки українців.

Завдяки цьому у Сумській та Вінницькій області сьогодні також минеться без стабілізаційних відключень. Про це зазначили у місцевих обленерго.



Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

Чи буде світло на Волині

У ПрАТ "Волиньобленерго" запевнили, що у неділю, 26 лютого, не планують жодних обмежень у постачанні світла. Укренерго не встановило лімітів споживання на цей день, тому волиняни можуть користуватися світлом тоді, коли забажають.

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК "Укренерго" лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні,

– зазначили в енергетичній компанії.



Скільки електроенергії потребують різні прилади / Інфографіка 24 Каналу

Відключення у Чернівцях

Усі групи споживачів будуть заживлені у неділю будуть заживлені. Таку приємну новину констатували на сторінці АТ "Чернівціобленерго". Втім, у компанії попросили у години пікового навантаження на енергосистему, а саме: 09:00 – 11:00 та 18:00 – 20:00, економно споживати електроенергію.