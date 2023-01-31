Майже половину обленерго України оштрафували за відключення світла та графіки

В Україні оштрафували ще три обленерго та одну ДТЕК. Загалом стягнення вже наклали на 9 компаній. Це майже половина від всіх обленерго в державі.

Так, 30 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала "Львівобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Полтаваобленерго" та ДТЕК "Київські регіональні електромережі". Про це стало відомо під час відкритого засідання НКРЕКП.

До теми За недотримання графіків відключень світла передбачені штрафи: скільки обленерго уже оштрафували

Ще три обленерго мають заплатити штраф

"Львівобленерго", "Закарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго" оштрафували на 85 тисяч гривень за неналежне інформування споживачів по графіки відключень.

Членкиня НКРЕКП Ольга Бабій розповіла, що наразі перевіряють скарги людей.

Обсяг неналежного інформування споживачів – це понад 60% скарг. Люди кажуть, що готові терпіти відключення, але просять, щоб їх належним чином про це інформували. Тому розглядаються саме ті скарги, де вказані обставини неналежного інформування,

– зазначила Бабій.

Компанії не дотрималися розміщених на своїх веб-сайтах графіків стабілізаційних погодинних відключень. Тож не забезпечили рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.

ДТЕК "Київські регіональні електромережі" оштрафували на 170 тисяч

Тим часом ДТЕК "Київські регіональні електромережі" оштрафували на 170 тисяч гривень за ненадання документів для перевірки. Як зазначили у НКРЕКП, компанія 12 січня (дата закінчення перевірки) не надала інформації в паперовому й електронному вигляді та завірені копії підтвердних документів.

Комісія за подібні порушення раніше застосовувала максимальний штраф 1,7 мільйона гривень, адже ненадання матеріалів є грубим порушенням відповідно до нашої методики. У даному випадку з урахуванням обставин воєнного часу, зафіксувавши ненадання цих матеріалів, ми запропонували штраф 170 тисяч гривень, який є можливим найменшим штрафом за недопущення та ненадання,

– додала Бабій.

Відповідальність за недотримання графіків: останні новини