Для стабілізації енергосистеми: у Києві, Одесі та Дніпрі запровадили екстрені відключення світла

У неділю, 15 січня, у деяких регіонах України ввели екстрені вимкнення електроенергії. Мовиться про Одеську, Дніпропетровську області та місто Київ.

Такі обмеження запровадили для стабілізації енергосистеми України. Нагадаємо, що напередодні Росія обстріляла енергетичні об'єкти нашої держави.

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Енергетики закликають мінімізували використання світла

Українців просять допомогти енергетикам стабілізувати ситуацію в енергосистемі України. Ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, у кого зараз є світло.

Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

Росія знову обстріляла Україну: коротко