Для стабілізації енергосистеми: у Києві, Одесі та Дніпрі запровадили екстрені відключення світла
Джерело:ДТЕК
У неділю, 15 січня, у деяких регіонах України ввели екстрені вимкнення електроенергії. Мовиться про Одеську, Дніпропетровську області та місто Київ.
Такі обмеження запровадили для стабілізації енергосистеми України. Нагадаємо, що напередодні Росія обстріляла енергетичні об'єкти нашої держави.
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Енергетики закликають мінімізували використання світла
Українців просять допомогти енергетикам стабілізувати ситуацію в енергосистемі України. Ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, у кого зараз є світло.
Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.
Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Росія знову обстріляла Україну: коротко
- По обіді по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Перші ворожі ракети помітили над Миколаївською областю, але згодом вони зайшли у повітряний простір інших областей.
- На Харківщині росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, тому в області ввели аварійні відключення світла.
- Окупанти влучили також в енергетичні об'єкти у Львівській та Івано-Франківській областях. На місці ударів виникли пожежі.
- У Дніпрі чули вибухи. На жаль, є влучання у багатоквартирний будинок. Станом на ранок 15 січня з-під завалів будинку витягнули тіла понад 20 осіб, серед них – 15-річна дівчина. Проводиться обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.