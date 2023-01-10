Світло у Києві, ймовірно, вимикатимуть у "сірих зонах" графіка, – Yasno

В Україні продовжують боротися з наслідками масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Через них, а також похолодання у Києві можуть вимикати світло у "сірих зонах" графіка.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. Він зауважив, що обсяги споживання електроенергії у столиці зросли. І це може впливати на відімкнення світла.

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У Києві можуть частіше вимикати світло

За словами Коваленка, мовиться про не лише про сірі, а й світло-сірі зони графіка. Нагадаємо, що у графіку білий колір гарантує світло, сірий – відсутність постачання електроенергії, а світло-сірий – можливе відключення.

Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим,

– зауважив він.

Як розподіляють електроенергію

Гендиректор YASNO зауважив, що його запитували про те, як же розподіляється між споживачами електроенергія. Тож він вирішив і на це питання пролити світло.

Він зауважив, що цим процесом займаються диспетчери операторів системи розподілу. За його словами, вони отримують дані щодо обмежень, з якими енергосистема працює на цей момент. Як правило, їх планують на добу наперед. Водночас за ситуацією спостерігають у режимі реального часу.

Передовсім диспетчерів турбує питання під'єднання критичної інфраструктури. Такі об'єкти повинні безперервно отримувати світло, адже вони у пріоритеті. Мовиться про лікарні, пожежні станції, комунальні підприємства. Вони можуть споживати від 25 до 30% загальних обсягів електроенергії.

Уже після цього їм необхідно розподілити решту електроенергії. Зробити це, дотримуючись балансу. Світло повинні отримати як побутові споживачі, так і бізнес. Тут і починають свою гру черги та групи.

Як зазначив Коваленко, між обсягами для населення та бізнесу, як правило, існує баланс. Водночас на новорічні свята останній не був активно залучений. Натомість зараз обсяги споживання бізнесом і промисловістю зростають. Тож енергетики розраховують пропорційні обмеження як для них, так і населення.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

З огляду на ситуацію, яка склалася, закликаємо вас максимально відповідально ставитися до використання електроенергії. Не вмикайте відразу ж усі можливі прилади. Також не забувайте витягати їх із розеток тоді, коли у вашій оселі зникло світло. Це дозволить зменшити напругу в мережі, коли світло з'явиться, а отже – мінімізує можливість аварійних відключень.