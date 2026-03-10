В окремих районах Києва та області анонсували менше годин зі світлом

10 березня відключення світла для Києва та області будуть тривалішими, ніж планувалося. Йдеться лише про окремі райони.

"Укренерго" наказало збільшити тривалість відключень для окремих районів Києва та області. Про це повідомляє ДТЕК.

Де в Києві та області буде менше світла?

Додаткові обмеження стосуються Солом'янського, Голосіївського та Святошинського районів Києва.

Нагадаємо, що у столиці відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками.

Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Більш тривалі відключення 10 березня застосовуються і у Бучанському районі області.

Коли не буде світла на Київщині 10 березня / Фото ДТЕК

Які графіки діють на Київщині / Фото ДТЕК

Яка ситуація в енергосистемі України?