В окремих районах Києва та області анонсували менше годин зі світлом
- 10 березня відключення світла будуть тривалішими у Солом'янському, Голосіївському, Святошинському районах Києва та Бучанському районі області.
- Відключення у столиці відбуваються за індивідуальними графіками.
10 березня відключення світла для Києва та області будуть тривалішими, ніж планувалося. Йдеться лише про окремі райони.
"Укренерго" наказало збільшити тривалість відключень для окремих районів Києва та області. Про це повідомляє ДТЕК.
Де в Києві та області буде менше світла?
Додаткові обмеження стосуються Солом'янського, Голосіївського та Святошинського районів Києва.
Нагадаємо, що у столиці відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками.
Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.
Більш тривалі відключення 10 березня застосовуються і у Бучанському районі області.
Коли не буде світла на Київщині 10 березня / Фото ДТЕК
Які графіки діють на Київщині / Фото ДТЕК
Яка ситуація в енергосистемі України?
Попри масовані обстріли енергосистеми, Україна відновила майже третину пошкоджених потужностей із 9 ГВт. Нині відновлено 3,5 ГВт, зокрема майже 900 МВт розподіленої генерації, а імпорт електрики збільшили з 1,7 до 2,45 ГВт.
На відновлення енергетики потрібно 90,6 мільярдів доларів: 71 мільярд – на генерацію, решта – на теплове господарство, газотранспорт та нафту.
Компанія ДТЕК вже має половину необхідних 150 мільйонів євро для відновлення 4 ГВт до наступної зими.
Уникнути відключень світла навесні та влітку можливо за відсутності нових обстрілів і сприятливих погодних умов. Стабільність енергосистеми забезпечать максимальна робота ГЕС під час паводків, збільшення сонячної генерації тощо.