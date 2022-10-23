Попри постійні відключення світла: у КМДА жаліються, що кияни не економлять електроенергію

Усіх українців закликали економити електроенергію, щоб не було відключень світла. Однак у КМДА розповіли, що багато киян не дослухаються до цієї поради.

Нагадаємо, що через російські терористичні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури жителів Києва та області закликали споживати електроенергію помірно. Зокрема, вмикати енергомісткі прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00.

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Кияни вмикають електрообігрівачі

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що в столиці вирішили розпочати опалювальний сезон, щоб допомогти енергетикам. Позаяк кияни, попри усі прохання скоротити споживання електроенергії, вмикають обігрівачі. Так, навантаження на мережі збільшується.

Ми змушені почати опалювальний сезон, тому що люди обігріваються електроприладами,

– зауважив Пантелеєв.

Він додав, що наразі накопичені запаси газу в країні дозволяють не лише почати опалювальний сезон вчасно, а й забезпечити температуру у квартирах на рівні минулих років.

Пантелеєв наголосив, що електрообігрівачі – не порятунок, адже вони швидко виводять з ладу енергосистему. Своєю чергою, централізовану систему опалення у Києві вже запустили максимально.

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