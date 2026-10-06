До 16 годин відключень: експерт спрогнозував, чого очікувати киянам взимку

Україна готується до вкрай складної зими в умовах постійного енергетичного терору з боку Росії. Підготовка до ударів велася, але можна було б зробити більше.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, за певних умов кияни можуть мати по 14 – 16 годин відключень на добу. Ситуація може бути й кращою. Все залежить від кількості масованих обстрілів та стану об'єктів енергетики.

Що не так з підготовкою до опалювального сезону?

Як наголосив Попенко, нещодавно уряд призупинив частину фінансування захисту енергетичних об'єктів через складну ситуацію з видатками. Не факт, що частину робіт вдасться завершити до початку зими.

Зверніть увагу! Україна поки що недоотримала 29,5 мільярдів доларів фінансування від міжнародних партнерів. Наразі все залежить від того, наскільки швидко усі потрібні рішення ухвалять Кабмін та Верховна Рада. Через це уряду довелося відкласти непершочергові видатки.

Зараз також надзвичайно важливо завершити встановлення газопоршневих установок на підприємствах теплокомуненерго та потужних генераторів на водоканалах. А також – забезпечити резервним живленням багатоквартирні будинки, щоб зберегти подачу тепла та функціонування каналізації під час тривалих відключень.

Якими будуть відключення у Києві взимку: дивіться відео 24 Каналу

Загалом найбільш вразливими до відключень світла є міста-мільйонники (Харків, Київ, Одеса, Дніпро) та прифронтові області. На Заході буде легше завдяки можливості імпорту електроенергії з ЄС.

Додамо, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков вказав на три фактори, які впливатимуть на тривалість відключень взимку. Тут варто звернути увагу і на погоду. В разі сприятливої погоди період відключень вдасться пройти значно легше.