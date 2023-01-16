Ситуація зі світлом у Києві далі складна, – в Yasno пояснили, що на це впливає
Джерело:Сергій Коваленко
Наразі у Києві досить складна ситуація з електропостачанням. Є дуже великий дефіцит у генерації.
Сьогодні на Київ генерувалось 974 МВт з необхідних 1 600, тож киян довелося вимикати в усіх "сірих зонах". Ситуація продовжує бути складною.
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Відключення за сірими віконечками триватимуть
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко наголосив, що світло-сірі зони графіку у Києві зараз найшвидше означають відключення. Він наголосив, що обмеження зараз – це єдина можливість не зробити все ще гірше.
Всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення. Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими,
– сказав він.
Чому така низька генерація електроенергії
Сергій Коваленко розповів, що ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року:
- Атомні електростанції – 55%
- ТЕС та ТЕЦ – 29%
- Гідроелектростанції – 7%
- Відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) – 9%.
Атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо,
– пояснив гендиректор Yasno.
Теплова генерація зазвичай використовується якраз для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені й ТЕС, тож в країні намагаються використовувати гідроелектростанції, проте вони потребують часу на відновлення.
Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини,
– сказав Коваленко.