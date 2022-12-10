Середній час відключень світла скоротився: що відбувається з електрикою в Києві

У столиці за останні 2 тижні скоротився середній час відключень електроенергії. Окрім цього, стало значно менше будинків, в яких немає світла понад 10 годин.

Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко. За його словами в Києві зараз тестують оновлені графіки.

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Час відключень скоротився

Коваленко розповів, що за період з 25 листопада по 8 грудня середній час відсутності світла між включеннями зменшився з 5 годин 32 хвилин до 3 годин 30 хвилин. Водночас максимальний час відключень скоротився вдвічі – з 20 годин 39 хвилин до 10 годин 8 хвилин.

Також стало менше будинків, у яких немає світла понад 10 годин – 87 замість 667. Середній час відключень за добу наразі становить 9 годин 29 хвилин, а до цього – 11 годин 12 хвилин.

За словами гендиректора Yasno, 10 грудня був важкий день. Адже поки Київ спав, Одесу атакували дрони.

В області майже немає об'єктів генерації, тому їм і до сьогодні було несолодко. Зараз в Одесі заживлені лише об'єкти критичної інфраструктури. Житлові будинки – взагалі без світла. У Києві ж натомість тестують оновлені графіки. Так, вони складніші. Так, в умовах високих обмежень їх дотримуватися нелегко,

– зазначив Коваленко.

Він подякував киянам за їхні розгорнуті коментарі та зазначив, що найкраще писати їх у приватні повідомлення ДТЕК Київські електромережі або на сайт у спеціальну форму, якщо вашої адреси у графіку немає.

"Але для чого це я пишу. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що все це відбувається не тому, що енергетикам хочеться відключити місто або два. Не тому, щоб зробити життя українців незручним. Навпаки, зараз ми боремося із сусідом-ідіотом, абсолютно непередбачуваним і незбагненним", – пояснив посадовець.

За його словами, сотні тисяч людей – ЗСУ, енергетики, медики – працюють для того, щоб в українців над головами не літали ракети, світло було хоча б скількись часу на день, а кожна людина могла отримати медичну допомогу.

"Я розумію, що зараз складно, у мене теж відключають світло. Так само мене накриває злість. І в такі секунди я згадую наших захисників, в яких вони умовах, що роблять. І це приводить мене до тями", – заявив Коваленко.

Гендиректор Yasno додав, що також пишається кожним, хто тримає себе в руках і вміє пристосуватися до ситуації:

дівчиною зі зламаною ногою, яка живе на 17 поверсі та спускається сходами зі стільчиком,

сім'єю, яка бачила зі своєї квартири у хмарочосі чи не кожен приліт по столиці, але продовжує вести бізнес,

мамою з маленькою дитиною, які живуть у новому будинку і користуються завчасно придбаним туристичним пальником.

"Це неймовірні люди. Кого вони зібралися перемагати?" – підсумував Коваленко.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зауважив, що Україна зазнала серйозних проблем через обстріли Росії. Близько 50% критичної енергетичної інфраструктури зруйновані , деякі з об'єктів – повністю.



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