До Різдва українцям залишили емоційні послання на Батьківщині-Мати і Центральному вокзалі

Напередодні найдовшої ночі року Батьківщина-мати і Центральний вокзал у Києві засяяли світлом. Енергетики і залізничники привітали українців із майбутніми святами.

У ДТЕК вирішили креативно привітати киян із Днем енергетика, який святкують 22 грудня. Послання до мешканців столиці залишили на велетенському пам'ятнику Батьківщині-Мати, передає 24 Канал.

Як ДТЕК привітав киян із Днем енергетика?

Так, Батьківщина-Мати засяяла жовто-синіми фарбами. На пагорбі, на якому стоїть постамент, та на щиті з'явився напис "Світло тримається". Це нагадування про те, що Україна неодмінно переможе темряву, у яку її намагається занурити ворог.

У компанії також зазначили, що під час світлової проєкції жоден кіловат з мережі не постраждав.

Як Батьківщину-Мати прикрасили до Дня енергетика / Фото ДТЕК

Також масштабну інтерактивну світлову інсталяцію "Поділись світлом" облаштували на Центральному вокзалі Києва. Вона працюватиме на генераторі до 26 грудня включно.

Інсталяція на Центральному вокзалі присвячена українцям, які через війну залишаються без електроенергії / Фото з мережі

Проєкт створив митець і світловий дизайнер Микола Каблука. За його словами, ідея полягає в об'єднанні українців через символічний обмін світлом, надією та стійкістю.

Кожен охочий може залишити власне повідомлення, яке з’явиться на будівлі у вигляді світлового напису. Для цього достатньо відсканувати QR-код, обрати фразу та колір – уже за кілька секунд послання транслюється на фасаді.

Яким був Центральний вокзал у ніч проти 22 грудня: дивіться відео

Зверніть увагу! Години роботи інсталяції 05:00 – 07:30 та 17:00 – 23:00.

