У Києві можуть вимикати світло до 6 годин: у ДТЕК готують нові графіки віялових відключень

Кияни матимуть значні перебої з електропостачанням. Це потрібно, щоб повністю відновити інфраструктуру.

Про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він зазначив, що графіки з відключенням світла з'являться через кілька днів.

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"Графіки не будуть приємними. Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, збільшать. Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж 4 години. До 6 годин будуть обмеження", – розповів Сахарук.

Як діятимуть енергетики

Директор ДТЕК сказав, що енергетики намагатимуться частіше робити ротацію. Тобто робити частіші відключення з меншим проміжком часу.

З цим є також певні технічні складності – в Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути й включити назад теж велика робота, – пояснив Сахарук.

Він додав, що світло вимикатимуть не у всіх будинках, оскільки у частині з них розташовані об'єкти критичної інфраструктури. Мовиться про зв'язок, склад зберігання вакцини, сервери провайдерів, водопостачання, теплопостачання тощо.

"Вони вмонтовані просто в будинок. Всі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв'язку, води, тепла, не буде працювати телебачення. Але зменшити кількість будинків, які залишаються недоторканими ми намагаємося", – сказав Сахарук.

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