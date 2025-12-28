На лівому березі Києві значні зміни у русі електротранспорту
- 28 грудня на лівому березі Києва тимчасово змінили рух електротранспорту через відсутність електроенергії.
- Організовано тимчасові автобусні маршрути для перевезення пасажирів на окремих ділянках, де призупинено роботу електротранспорту.
На лівому березі Києва 28 грудня тимчасово змінили рух електротранспорту. Причиною стала відсутність електроенергії на окремих ділянках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.
Дивіться також Київ накрило снігом, хуртовини продовжаться: що відбувається на вулицях столиці
Які зміни у русі електротранспорту?
За даними КМДА, на окремих ділянках лівого берега столиці тимчасово змінено рух електротранспорту. Через відсутність електроенергії рух наразі організовано так:
Трамвайні маршрути:
- №№ 8, 32 – за власною схемою;
- № 27 – станція метро "Позняки" – проспект Воскресенський;
- № 22 – проспект Воскресенський – Дарницьке депо;
- № 29 – станція метро "Лісова" – станція метро "Позняки";
- №№ 28, 35 – станція метро "Лісова" – проспект Воскресенський.
Тролейбусні маршрути:
- № 30 – вулиця Кадетський Гай – станція метро "Почайна";
- № 31 – станція метро "Лук'янівська" – станція метро "Почайна";
- № 47 – станція метро "Мінська" – вулиця Олександра Архипенка – станція метро "Почайна";
- № 50 – площа "Либідська" – площа "Дарницька".
Робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена,
– зауважили в КМДА.
Для перевезення пасажирів на частині ділянок також організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.
На трамвайних маршрутах:
- № 28-Т – вулиця Милославська – площа "Дарницька";
- № 4-Т – вулиця Милославська – станція "Райдужна";
- № 29-Т – станція метро "Бориспільська" – площа "Дарницька".
На тролейбусних маршрутах:
- № 50-ТРК – вулиця Милославська – площа "Дарницька";
- № 37-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Лісова";
- № 30-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Почайна";
- № 31-ТР – вулиця Милославська – станція метро "Почайна";
- № 29-ТР – площа "Дарницька" – залізнична станція "Куренівка".
Зазначається, що слідкувати за змінами руху можна у телеграмі Київпастрансу
Нещодавні атаки Росії на енергосистему
27 грудня Росія атакувала об'єкти енергетики, зокрема підстанції Укренерго, обленерго, а також великі електростанції у Києві та Київській області.
Раніше повідомлялось, що унаслідок масованого удару по Києву понад 40% житлових будинків залишилися без опалення. Також була знеструмлена частина міста.
За даними ДТЕК, найскладніша ситуація залишається на лівому березі столиці. Через перевантаження пошкоджених мереж там надалі діють екстрені відключення.