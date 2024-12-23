У Yasno пояснили, чому в Україні почалися екстрені відключення світла

У понеділок, 23 грудня, у частині регіонів України запровадили екстренні відключення. Причиною цього стало зростання споживання електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CEO Yasno Сергія Коваленка. Графіки відключень в окремих областях не діють.

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Чому в Україні не діють графіки відключення світла

Вдень 23 грудня Укренерго дало команду на екстрені відключення у Києві, на Київщині, Дніпропетровщині й Донеччині. Також обмеження не оминули Чернігівську, Полтавську, Сумську, Черкаську, Кіровоградську області. Відповідне розпорядження надійшло через складну ситуацію в енергосистемі.

Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему,

– пояснив Сергій Коваленко.

CEO Yasno порадив українцям не сідати в ліфти та намагатися економніше використовувати енергоємні прилади.

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Водночас у ДТЕК наголошують, що енергетики всієї країни цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців.

У Київській ОВА нагадали, що складна ситуація в енергосистемі виникла через російські обстріли.